Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 13:58

Osmangazili motorcular tam gaz

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Pist Şampiyonası dördüncü ayak yarışlarında Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları Bursa’yı birinciliğe taşıdı.

Osmangazili motorcular tam gaz

20 Eylül 2017 13:58


Ülkü Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen şampiyonada Osmangazi Belediyespor’dan 12, toplam ise 76 sporcu mücadele etti. Bursa adına yarışan Osmangazi Belediyesi Motorsporları takımından 1000 cc A grubunda Fatih Ahi ikinci olurken, 1000 cc B grubunda yarışan Harun Akgün birinci Fatih Şahin ise ikinciliği elde etti. Bunun yanı sıra 1000 cc C grubunda Kenan Sabun birinci, aynı yarışta Sinan Denkçi ikinci, 600 cc A grubunda İbrahim Yıldız ikinci, 600 cc C grubunda Kerem Uçar birinci, 125 cc grubunda Fazlı Erçelik üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Tmf en hızlılar grubunda ise Harun Akgün birinci, İbrahim Yıldız ikinci olarak kürsüye çıkmayı başardı. Takım sıralamasında Bursa’nın birinci olduğu şampiyonada Osmangazili motorcular, elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur yaşattı.


Osmangazi Belediyesi Motorsporları Takımı Başantrenörü Fatih Şenhisar, "Bu şampiyonada gösterdiğimiz başarı bizler için çok önemliydi. Bu yarıştan sonra ki tek hedefimiz aynı yarışın devamı olarak 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 6. ayak yarışı olacak. 2017 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında şampiyonluklar kazanmayı hedefliyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç