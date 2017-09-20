Osmangazili motorcular tam gaz

Ülkü Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen şampiyonada Osmangazi Belediyespor’dan 12, toplam ise 76 sporcu mücadele etti. Bursa adına yarışan Osmangazi Belediyesi Motorsporları takımından 1000 cc A grubunda Fatih Ahi ikinci olurken, 1000 cc B grubunda yarışan Harun Akgün birinci Fatih Şahin ise ikinciliği elde etti. Bunun yanı sıra 1000 cc C grubunda Kenan Sabun birinci, aynı yarışta Sinan Denkçi ikinci, 600 cc A grubunda İbrahim Yıldız ikinci, 600 cc C grubunda Kerem Uçar birinci, 125 cc grubunda Fazlı Erçelik üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Tmf en hızlılar grubunda ise Harun Akgün birinci, İbrahim Yıldız ikinci olarak kürsüye çıkmayı başardı. Takım sıralamasında Bursa’nın birinci olduğu şampiyonada Osmangazili motorcular, elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur yaşattı.

Osmangazi Belediyesi Motorsporları Takımı Başantrenörü Fatih Şenhisar, "Bu şampiyonada gösterdiğimiz başarı bizler için çok önemliydi. Bu yarıştan sonra ki tek hedefimiz aynı yarışın devamı olarak 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 6. ayak yarışı olacak. 2017 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında şampiyonluklar kazanmayı hedefliyoruz" dedi.