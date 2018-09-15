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Osmangazili raket başarıya doymuyor

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Mehmet Mert Urgan, 12 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Mehmet Mert Urgan, 12 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 12 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası, Adana'da düzenlendi. Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde gerçekleşen şampiyonada Türkiye'nin çeşitli illerinden 84 erkek 52 bayan olmak üzere toplam 136 sporcu raket salladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Mehmet Mert Urgan, rakipleri karşısında ikincilik başarısını elde etti. Son dönemde yakaladığı başarıyla kendinden söz ettiren Osmangazili raket, ay-yıldızlı forma altında ter dökmeyi hedefliyor.


Spora ve sporcuya yaptıkları yatırımların meyvelerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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