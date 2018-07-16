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16 Temmuz 2018 15:12

Osmangazili raketten altın madalya

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Mehmet Mert Urgan, 14 Yaş 2x4 Turnuvası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Osmangazili raketten altın madalya

16 Temmuz 2018 15:12


Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 14 Yaş 2x4 Turnuvası, Muğla’da düzenlendi. Muğla Tenis Kulübü’nde gerçekleşen müsabakaya 15 erkek, 16 bayan olmak üzere toplam 31 sporcu katıldı. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulübün kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Osmangazili raket başarısıyla göz doldurdu. Kortta sırasıyla, Gebze Tenis Kulübü sporcusu Ege Arda Bakar, ferdi olarak yarışan Mehmet Ege, İzmir Kültürpark Tenis Kulübü sporcuları Eren Turgut ve Roni Benodova ile karşılaşan Osmangazili Mehmet Mert Urgan, rakiplerini tek tek yenerek birincilik başarısını elde etti.


Başarılı sporcuyu milli takıma kazandırmayı hedeflediklerini belirten Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur ‘‘Mehmet Mert Urgan, 12 yaşında olmasına rağmen göstermiş olduğu başarılar ile bizleri gururlandırıyor. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde haftanın 6 günü 4’er saat olmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sporcumu tebrik ediyor, desteğini bizden esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a da teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.




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