Osmangazili raketten gümüş madalya

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan 16 Yaş Yaz Kupası Yalova’da düzenlendi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonaya Bursa’nın çeşitli kulüplerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Sakarya, Uşak gibi illerden toplam 76 sporcu katıldı. Çift erkekler kategorisinde raket sallayan Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcusu Batıkan Çavuş, Bursa Gökhan Dönmez Tenis Akademisi’nden partneri olan Mehmet Aslan ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eylül ayında gerçekleştirilecek 16 Yaş Türkiye Şampiyonası’nda Bursa’yı temsil edecek Osmangazili raketi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.