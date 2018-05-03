Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 18:19

Osmangazili süper gençler farklı yendi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, Süper Gençler Ligi’nin Üçüncü Bölüm Müsabakaları’nda Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü’nü 44-22 skorla mağlup etti.

Osmangazili süper gençler farklı yendi

03 Mayıs 2018 18:19


Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Kadınlar Süper Gençler Ligi Üçüncü Bölüm Müsabakaları, Dikkaldırım Spor Salonu’nda start aldı. 13 Süper Lig Takımının alt yapılarının katılım sağladığı müsabakanın ilk gününde Osmangazi Belediyespor, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü’nü evinde ağırladı. Osmangazili hentbolcular, maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun sergileyerek ilk devreyi 22-8’lik skorla önde tamamladı.


Kocaeli bölgesinden Ersoy Turan-Fatih Kaymaz ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ikinci yarısında hem savunmada üstünlüğü elden bırakmayan Osmangazili hentbolcular, rakibini 44-22’lik skorla mağlup etmeyi başardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç