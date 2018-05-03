Osmangazili süper gençler farklı yendi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Kadınlar Süper Gençler Ligi Üçüncü Bölüm Müsabakaları, Dikkaldırım Spor Salonu’nda start aldı. 13 Süper Lig Takımının alt yapılarının katılım sağladığı müsabakanın ilk gününde Osmangazi Belediyespor, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü’nü evinde ağırladı. Osmangazili hentbolcular, maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun sergileyerek ilk devreyi 22-8’lik skorla önde tamamladı.
Kocaeli bölgesinden Ersoy Turan-Fatih Kaymaz ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ikinci yarısında hem savunmada üstünlüğü elden bırakmayan Osmangazili hentbolcular, rakibini 44-22’lik skorla mağlup etmeyi başardı.