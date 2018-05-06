Osmangazili tekvandocu başarıya doymuyor

Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası, İsmet Iraz Spor Salonu’nda açılış seremonisinin ardından başladı. Bursa’nın yanı sıra Konya, Hatay, Kocaeli gibi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden birçok kulübün katıldığı müsabakada toplam 63 sporcu tatamiye çıktı. K44 +75 kilogramda madalya mücadelesi veren Osmangazili tekvandocu Bayram Kayan, rakiplerini tek tek yenerek 7. kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avrupa Taekwondo Birliği ev sahipliğinde Bulgaristan’da gerçekleştirilecek Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi milli takım forması ile temsil edecek Bayram Kayan ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.