Osmangazili tekvandocu Bursa’yı temsil edecek

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Şükür Cengiz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Bursa il seçmelerinde birinci oldu.

Osmangazi Belediyesi Acemler Spor Salonu’nda hafta sonu yapılan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi il seçme müsabakalarına 56’sı erkek, 47’si de kız olmak üzere toplam 103 sporcu katıldı. Kilolarında birinci olan sporcuların 13-14-15 Ocak 2017 tarihinde Balıkesir’de yapılacak olan Marmara illeri grup müsabakalarında Bursa’yı temsil edeceği seçmelere 6 sporcu ile katılan Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularından Şükür Cengiz, 57 kiloda birinci oldu. Cengiz, elde ettiği bu derece ile 10 erkek, 10 bayan toplam 20 kişiden oluşan Bursa il karmasına seçilerek, Balıkesir’de yapılacak bölge müsabakalarında Bursa’yı temsil etmeye hak kazandı.