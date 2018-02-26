Osmangazi’li tekvandocular göz doldurdu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Liseler Arası Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları’na 65 kız, 78 erkek olmak üzere toplam 143 sporcu katılım sağladı. Acemler Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın kızlar kategorisinde birinciliği +68 kilogramda Bursa Anadolu Lisesi adına mücadele eden Osmangazi’li tekvandocu Şevval Arda elde ederken, üçüncülüğü 68 kilogramda Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi adına mücadele eden Kübranur Şakar elde etti. Bunun yanı sıra erkekler kategorisinde 59 kilogramda Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nden Abdurrahman Zafer Soykan, 73 kilogramda ise Osmangazi Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ömer Akbaş birinci oldu. Osmangazi’li tekvandocular 15-18 Mart tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek olan Türkiye Yarı Finalleri’nde tatamiye çıkmaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Mehmet Demirci takdim etti.