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07 Haziran 2018 14:26

Osmangazili tenisçilerden altın madalya

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcuları, Bursa’da düzenlenen Büyükler Hafta Sonu Turnuvası’nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

Osmangazili tenisçilerden altın madalya

07 Haziran 2018 14:26


Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Hafta Sonu Turnuvası, Mihraplı Tenis Kortları’nda düzenlendi. 4 gün süren müsabakaya başta Bursa olmak üzere Eskişehir, Yalova, Balıkesir gibi Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden toplam 131 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuvanın kızlar kategorisinde Osmangazili tenisçi Gamze Tuna, grubunda birinci oldu.


Bunun yanı sıra erkekler kategorisinde korta çıkan Batıkan Çavuş ve Cihan Başaran gruplarında şampiyonluk başarısını elde etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müsabakalar sonunda altın madalyayı almaya hak kazanan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.




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