Osmangazili yüzücü boğazda kulaç attı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ev sahipliğinde bu yıl 30.’su düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 62 ülkeden 2 bin 400 kişinin katılımı ile İstanbul’da düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışta sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun başlama düdüğünü çalmasıyla Anadolu Yakası ve Kanlıca İskelesi’nden gruplar halinde İstanbul Boğazı’na atladı. Dünyanın en iyi açık su organizasyonu olarak gösterilen etkinlikte yüzücülerin dereceleri, ayaklarına bağlanan çipler ile belirlendi. 14-18 yaş kategorisinde Bursa’yı temsilen yarışta kulaç atan Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcusu Azra Aksu, 55 dakika 5 saniye derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarılı yüzücü Azra Aksu ve antrenörü Pervin Anbarcılar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.