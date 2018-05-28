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28 Mayıs 2018 12:19

Osmangazili yüzücüler milli takım yolcusu

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Açık Su Milli Takım Aday Kampı Antalya’da düzenlendi.

Osmangazili yüzücüler milli takım yolcusu

28 Mayıs 2018 12:19

Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden 11 erkek 14 bayan olmak üzere toplam 25 sporcunun İzmir bileti almak için mücadele ettiği kampta Osmangazili sporcu Miray Akgün, Muhammed Kerem Aslan, Azra Aksu ve Nurcan Yıldız göstermiş oldukları başarılarla göz doldurdu. Elde ettikleri derecelerle 9-10 Haziran’da Foça Leon Hoteli’nde gerçekleşecek Açık Su Milli Takım Seçme Yarışmaları’na gidecek Osmangazili yüzücüler puan cetvelinde üst sıralarda yer alıp, Avrupa Gençler Su ve Len Cup Yarışları’nda ülkemizi temsil etmeyi hedefliyor.


Osmangazi Belediyespor Yüzme Antrenörü Pervin Anbarcılar, “Oldukça yoğun geçen antrenman ve kamp programımızla kendimizi İzmir müsabakasına hazır hissediyoruz. Sporcularımı yürekten kutluyor,


başarılar diliyorum” dedi.




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