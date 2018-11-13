Osmangazi'nin 2019 yılı bütçesi belli oldu

Osmangazi Belediyesi'nin 2019 yılı mâlî bütçesi 638 milyon lira olarak belirlendi. Başkan Mustafa Dündar, Türkiye'de borçsuz ender belediyelerden biri olduklarını ifade ederek, bütçeyi en verimli şekilde kullandıklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi'nin 2019 mâlî yılı performans ve bütçe programı, kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşiminde görüşüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan toplantıda tahmini gelir ve gider bütçesi 638 milyon lira olarak onaylandı. 2019 yılı mâlî bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Bir önceki yıla göre 98 milyon liralık artışın olduğu bütçeden aslan payını, 259 milyon ile sermaye ve yatırım giderleri aldı. Toplam bütçenin yüzde 41'ine denk gelen sermaye ve yatırım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 246 milyon 652 bin lira ile mal ve hizmet alımlarına ayrıldı. Bütçenin yüzde 13'lük bölümünü oluşturan 82 milyon 827 bin lira personel ve SGK giderlerine ayrılırken, 46 milyon 406 bin liraya denk gelen yüzde 7'lik kısımda faiz giderleri, transferler ve yedek ödenek oluşturulmaya ayrıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bütçe görüşmeleri öncesinde meclis üyelerine bir sunum yaptı. Yapmış oldukları yatırımlar ve bütçenin kullanımı konularında bilgiler veren Başkan Dündar, “Türkiye'de borcu olmayan ender belediyelerden bir tanesiyiz. Biz göreve başladığımızda bütçenin yüzde 30'u personel giderlerine gidiyordu. Biz bu rakamı yüzde 12'ye düşürdük. Borçlanmadan ve arazi satışı yapmadan bütçemizin yarısını yatırımlar için kullanıyoruz. Faiz gideri en az olan belediyeyiz. Borcumuz olmadığı gibi her yıl yaptığımız yatırımlarla belediyemizin mal varlığını da arttırıyoruz. Borcumuz olmadığı için diğer belediyelere göre daha ucuza mal ve hizmet alımı yapabiliyoruz. Bizimle iş yapan kişiler, alacağı kalmayacağını bildiğinden dolayı işi alabilmek adına piyasanın altında fiyat teklifinde bulunuyor. Sayıştay tarafından yapılan denetlemelerde kamu zararı tespit edilmeyen tek belediyeyiz. Bu durum bizim şeffaf ve hesap verebilen bir belediye olduğumuzu ortaya koyuyor. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok” dedi.

Meclis üyelerine yapmış oldukları yatırımlar hakkında da bilgiler veren Başkan Dündar, “Yapmış olduğumuz disiplinli yönetim, planlı çalışma, bütçenin akıllıca kullanılması Osmangazi'nin kazanmasına vesile oluyor. Bizler hangi konu başlığını açsak o konu başlığında yaptığımız yatırımları saatlerce konuşabiliriz. Tarihi mirasın korunması dendiğinde onlarca eseri ayağa kaldırmamızı sayabiliriz. Hatta bu çalışmalarımız belediyenin rutin bir faaliyeti haline geldi. Spor alanındaki yatırımlarımızı ele alırsak Türkiye'nin en büyük atletizm salonunu biz yaptık. Mahallelerimize her kesimin spor yapabileceği tesisler inşa ettik. 5 tane yüzme havuzumuz var. Fitness salonlarımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile Bursa'yı yeniledik. Hamitler Güneştepe bölgesinde 37 bin daireye oturma izni verdik. 140 bin kişilik yeni bir şehir inşa ettik. Biz göreve geldiğimizde 19 bin olan Demirtaş'ın nüfusu şuan 80 bine ulaştı. Osmangazi, Bursa'nın cazibe merkezi oldu. Osmangazi Meydanı için 145 milyon liralık kamulaştırma yaptık. Şimdi bu projemizi ihaleye çıkıyoruz. Biz yapacağız-edeceğiz diye konuşmuyoruz. Yaptık ve yapıyoruz diyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürekli hizmet ve yatırım üretimi yapan bir belediye olduklarını belirten Dündar, “Toplumun her kesimine hitap edecek yatırımlar yapıyoruz. Osmangazi'deki 250 okulun tamamına ihtiyaçları doğrultusunda hizmet götürdük. Anaokulları yaptık. Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Bursa'ya kazandırdık. Mehmet Akif Mahallesi'nde 24 derslikli Hacı Akkadın Tarman Okulu'nu inşa ettik. Kaliteli Hayat Merkezi, Adrenalin Park, Millet Bahçesi gibi projeler Osmangazi Belediyesi'nin bütçeyi en verimli şekilde kullanması neticesinde olan işlerdir. Bizler vatandaşla iç içeyiz. Mahallelerimizin en uç noktalarına kadar gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını giderecek hizmetlere öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıp güzelleştirecek hizmetleri gerçekleştirirken diğer yandan da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi dev yatırımlar yapıyoruz. Bursa turizmine ciddi katkı sağlayacak bu eserimiz şuan dünya gündemine oturdu. Bursa turizmine daha fazla katkı koyabilmek adına Hisar bölgesinde çalışmalarımız sürüyor. Tur otobüslerinin park etmesi adına İnkaya'da 40 otobüslük otopark inşa ediyoruz. Tüm bu yatırımlar bizlerin bütçeyi en verimli şekilde kullandığımızı ortaya koyuyor. 2019 yılı mali bütçesi de Osmangazi'de atılan doğru temellerin önümüzdeki yıl da süreceğinin delilidir” diye konuştu.