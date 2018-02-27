Osmangazi’nin havuzları tescilli temiz

Osmangazi Belediyesi’nin Yeni Karaman, Soğanlı, Atıcılar, Fatih-Çiftehavuzlar ve Demirtaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzları, hijyen ve temizlik açısından en güvenli havuzlar oldu. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Bursa genelindeki bütün havuzlarda 1 yıl boyunca yaptığı denetimler neticesinde Osmangazi Belediyesi bünyesindeki 4 havuzun, havuz hijyeni ve su kalitesi bakımından yönetmeliklerde belirtilen standartları sağladığı tespit edildi.

Havuzlardan alınan numunelerle yıl boyunca yapılan biyolojik, mikrobiyolojik ve hijyen denetimlerde hiçbir ihtar ve kapatma cezası almayan Yeni Karaman, Soğanlı, Atıcılar, Fatih-Çiftehavuzlar ve Demirtaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzları, ‘temiz havuz sertifikası’ almaya hak kazandı. Yeni Karaman ve Fatih Çiftehavuzlar Yarı Olimpik Yüzme Havuzları, temiz havuz sertifikasını üst üste 5 yıldır alırken, Demirtaş ve Atıcılar Yarı Olimpik Yüzme Havuzları da üst üste dört yıldır bu sertifikayı almaya layık görüldü. Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende Osmangazi Belediyesi adına ‘temiz havuz sertifikası’nı Osmangazi Belediyesi İşletmeler Müdürü Tamer Balaban aldı.