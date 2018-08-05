Osmangazi’nin her mahallesine spor tesisi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, inşaatın en kısa sürede bitirilmesi için çalışmaları yakından takip ediyor.

İlçenin dört bir yanını spor tesisleriyle donatan Osmangazi Belediyesi tarafından toplam 4 bin 250 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Sırameşeler Spor Tesisi’nde 33x53 ölçülerinde futbol sahası bulunuyor. Yaklaşık 400 metrekare alan üzerine inşa edilen kapalı alanlarda ise soyunma odaları, yönetim binası, kafeterya, fitness alanı, çocuk oyun alanı ve koşu yolu yer alıyor. Hem vatandaşların hem de amatör spor kulüplerinin faydalanacağı tesiste inşaat çalışmaları tamamlandı. Yönetim binasının zemin kaplama işleri yapılırken, binanın boya ve badanası yapıldı. Elektrik ve su tesisatının bağlantılarının döşendiği tesiste, PVC ve alüminyum doğrama bölümlerinin de montajı yapılıyor. Sahanın drenaj sistemi ve üzerinin dolgu çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon TL kaynak kullanılan tesis, ince işçiliklerin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki 136 mahalleye hizmet götürdüklerini belirterek, “Sırameşeler Mahallemiz de hizmet yönünden bizlerin önem verdiği bir bölge. Ancak bölgedeki yoğun yapılaşmadan dolayı da hizmet yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü hizmetlerimizi yapacak alan bulmakta güçlük çekiyoruz. Kamulaştırma yolu ile elde ettiğimiz alanlarda park, meydan ve spor tesisleri inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu tesisler sadece spor tesisi değil. Burası aynı zamanda bir yaşam merkezi. Her yaştan insanın faydalanacağı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak tesisler. Ben inanıyorum ki, bu tesislerden milli takımlarda mücadele edecek sporcular çıkacak. Bu spor tesisi Sırameşeler Mahallemiz’e değer katacaktır. Çalışmalarda sona geldik. Kısa süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.