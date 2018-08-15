Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 10:50

Osmangazi’nin sultanları İzmir yolcusu

Osmangazi Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, 2018-2019 sezonu öncesi İzmir’de düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.

Osmangazi’nin sultanları İzmir yolcusu

15 Ağustos 2018 10:50


Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, ligin ilk hafta mücadelesinde evinde Yalıkavak Belediyespor’u ağırlayacak. 9 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesi ağırlık ve kondisyon antrenmanları ile hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Osmangazi’nin sultanları, İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda oynanacak hazırlık maçlarında boy gösterecek. 26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyespor Kulübü ve Ardeşen Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak Osmangazi Belediyespor, yeni sezon öncesinde eksiklerini görme fırsatı bulacak.


Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı Başantrenörü Nedzad Masic, yeni sezon öncesinde genç ve dinamik bir takım kurduklarını belirterek, "İzmir’de oynayacağımız hazırlık maçlarında kendimizi deneyeceğiz. Gençlerimizin neler yapabildiklerini görüp, eksiklerimizi tamamlamak adına özel antrenman programları gerçekleştireceğiz. Sporcularıma başarılar diliyor, iyi derecelerle Bursa’ya dönmeyi temenni ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç