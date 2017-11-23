Osmangazi’ye estetik dokunuş

Osmangazi Çevre Kurulu (OÇEK) çalışmaları kapsamında ’Osmangazi’yi Seviyorum, Osmangazi’yi Güzelleştiriyorum’ sloganı ile çalışan ekipler, kamusal, ticari, endüstriyel ve özel binalar, ana ve ara arterler, kamusal veya özel açık alanlar başta olmak üzere tüm ilçe sınırlarını denetleyip gözden geçirerek kısa veya uzun vadeli projelerle çözüm üretiyor. Osmangazi Çevre Kurulu, proje ortakları olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile birlikte kentin çehresine küçük dokunuşlarla vatandaşa hizmet götürüyor.

Osmangazi’ye sürdürülebilir hayat alanları sağlamak ve kent estetiği uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Osmangazi Çevre Kurulu, başta bakım onarım olmak üzere kaldırım, tretuvar, bordür taşları kontrol ve onarımı, yeşil alan tespitleri, trafik levhaları ve belirteçlerin tespitleri ile çalışmalarını yürütüyor. Osmangazi’nin özellikle ara sokak ve caddelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap veren kurul, pilot bölge olarak belirlenen 41 mahallede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Çevre Kurulu’nun günlük bakım tamir işleriyle ilçenin çeşitli yerlerinde oluşan kötü görüntüleri bertaraf etmek için çalıştığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sosyal çevreyi güzelleştirerek sağlıklı ve güzel bir çevre elde etmemiz yanında vatandaşımızın kapısının önüne hizmet götürüp vatandaşımızın ekonomisini koruyoruz. Yaya ve trafik yollarını düzenleyerek tüm halkımızın sağlık alanında eşitlik hakkını savunuyoruz. Kazaya sebebiyet verebilecek olumsuzlukları gideriyor, insanın sağlığını kaybetmeden koruma altına alıyoruz. Bakım onarım ihtiyacı olan yaya yolu, merdiven, trafik yolu, engelli yolu gibi noktalarda estetik kaygı güderek halkımızın ruhsal sağlığının aydınlanmasına çabalıyoruz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz acil müdahale ekibimiz, bin 750 noktada daha güzel bir Osmangazi için çevre düzenlemesi yaptı” diye konuştu.

Kamunun görsel bakışını olumlu yöne çektiklerini belirten Dündar, “Pilot bölgemiz içerisinde yer alan mahalle halkı ve mahalle muhtarlarından gerek bireysel gerekse medya kanalları aracılığıyla olumlu dönüşler alarak sağlıklı çevre yolunda ilerlediğimizi tasdikliyoruz. Proje olmaktan çıkıp sürdürülebilir bir çalışma haline gelen kurulumuz, devamlılığını genişleyerek ilerletmektedir” dedi.