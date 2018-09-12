Osmangazi'ye Filistin'den kardeş ziyareti

Filistin'in Beyt-Hanun Belediye Başkanı Mohammed Nazek El Kafarna Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Kardeş iki belediye arasındaki münasebetlerin güçlendirilmesi için protokol imzalandı.

Kardeş şehir olmasının ardından ilk kez bir araya geldiklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, ‘‘Filistin Beyt-Hanun Belediyesi kardeşlik protokulü imzalamak için bize talepte bulundu. Filistin, Gazze, dünyanın gözleri önünde sıkıntılar yaşıyor. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak buna dikkat çekmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Onların savaş ve yokluk içinde hizmet üretmesi kolay değil. Kendilerine inançları doğrultusunda yaptıkları mücadelelerine destek veriyor, bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum'' diye konuştu.

İmzalanan protokolden büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Mohammed Nazek El Kafarna ise ‘‘Yanımızda durup bizlere yardım edeceğiniz için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu kardeşlik her zaman devam edecek'' dedi.

Başkan Dündar, daha sonra Filistin Beyt-Hanun Belediye Başkanı Mohammed Nazek El Kafarna'ya Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi. Başkan Kafarna müzenin ihtişamı karşısında büyülendiğini belirterek, ‘‘Osmangazi'nin tarihi gücünü anlamak için sadece bu müzeyi görmek bile yeterli'' diye konuştu.