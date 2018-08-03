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03 Ağustos 2018 14:25

Osmanlı’nın mirası Yıldırım’da canlanıyor

Osmanlı’nın beylikten devlete geçişine şahitlik eden Yıldırım’a mimarîsiyle dönemin kültürünü yansıtacak “Osmanlı Arastası” kazandırılıyor.

Osmanlı’nın mirası Yıldırım’da canlanıyor

03 Ağustos 2018 14:25


Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, tarihî aks üzerinde kalan Değirmenlikızık’ta oluşturulacak Osmanlı Arastası alanında incelemelerde bulundu. Tarihî Kızık köylerinden biri olan Değirmenlikızık’ta yapılacak Osmanlı Arastası, Yıldırım’da ayakta tutulan en önemli kavramlardan biri olan mahalle kültürünün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunarken, hem bölgeye, hem de tarihi aksa değer katacak. Öte yandan geçmişi asırlara dayanan, tarihi eserleri ve tarihe mal olmuş şahsiyetlerin ebedi istirahatgâhlarını barındırmasıyla turizmin önemli merkezlerinden biri olan Yıldırım’da, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret listelerine ekleyeceği önemli bir mekan ortaya çıkacak. 3 bin 400 metrekare çalışma alanına sahip olan ve bin 60 metrekarelik inşaat alanında yükselecek Osmanlı Arastası projesi kapsamında, satış birimleri olan çarşı, yürüyüş yolları, yeme içme birimleri, çocuk oyun alanları, YIL-MEK kurs merkezi ve okul öncesi eğitim sınıfı, aile sağlığı merkezi yer alacak.


Tarihî, tabiî ve kültürel mirasıyla turizm potansiyeli yüksek olan Yıldırım’da Osmanlı kültürünü yansıtacak ve şehre değer katacak yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İlçemizde insan ve şehir ölçeğinde,hemşehrilerimizin refah seviyesini artıracak, gerek fizikî, gerek sosyal ve kültürel hizmetlerimize devam ediyoruz. Sahip olduğumuz kadim bir medeniyetimiz, bir Kızık mirasımız var. Bunların arasında UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, hem yerli hem yabancı turistleri ağırladığımız güzel bir mekanımız. Birçok projeyle beraber özellikle turizm potansiyelimizi arttıracak hizmetler planlıyoruz. Bu kapsamda Değirmenlikızık Mahallesi’nde de bir arasta inşa ediyoruz” dedi.




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