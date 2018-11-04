Osmanlı'nın son döneminden günümüze kadar olan paraları koleksiyon yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Mehmet Şah Tay, topladığı eski paralarla koleksiyon yaptı. Osmanlı döneminden bu zamana kadar olan paraları toplayan Tay, koleksiyonunu görücüye çıkarttı. Tay, "Merkez Bankasında çalıştığım sırada biriktirdim. Ayrıca para koleksiyoncularından da edinmeye çalıştım. Bu iş büyük bir uğraş gerektiriyor" dedi.

Koleksiyonunda olan paralar hakkında bilgiler veren Tay, "Osmanlı'nın son döneminde, Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişteki eski 1 lira ve kurtlu dediğimiz 5 lira ile 10 liralarımız var. Paraları satmak için toplamadım. Aynı zamanda darphane üyesiyim. Oradan hatıra olsun diye gümüş paralar aldık. Bir de eskiden kullandığımız çocukluktan bu yana topladığım demir paralar var. 5 kuruş, 10 kuruş, 1 kuruş, delikli 1 kuruş dedikleri paraları topladık. Koleksiyon değeri aslında paranın kirliliğine göre değer kazanıyor. İstediğiniz kadar eski paranız olsun eğer para yıprandıysa maddi değeri kalmamıştır. Ama para ne kadar az yıpranmışsa o kadar değerli. Benim için bunlar çok değerli. Ben değer biçemem. Koleksiyon içerisinde baktığımızda birkaç tane değer yapacak paralar var" diye konuştu.