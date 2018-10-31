OSMEK kursiyerlerine meme kanseri semineri

Osmangazi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) eğitim gören kadın kursiyerlere meme kanseri semineri verildi.

Osmangazi Belediyesi ve KETEM iş birliğiyle düzenlenen seminerde Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış, kadın kursiyerlere çağımızın hastalığı olan kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verdi. Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve kadın kursiyerlerin büyük ilgi gösterdiği seminerde dünyada her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski taşıdığına vurgu yapan Dr. Betül Bakış, “Kadınlar kendilerini ihmâl etmemeli. Göğüste elle muayene bizim için çok mühim. Her kadın bu muayeneyi sık sık yapmalı. Erken teşhis, tedavi başarısını, hayatta kalma şansını ve yapılacak cerrahinin tedavi boyutunu etkileyen çok önemli bir unsur” diye konuştu.

Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış, seminer sonrasında kadın kursiyerlerden gelen soruları da cevaplayarak merak ettikleri konularda bilgilendirdi.