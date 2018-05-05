OSMEK yıl sonu sergisi göz kamaştırdı

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Soğanlı Kültür Merkezi’nde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Ertekin Sevinç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, OSMEK eğitmenleri ve kursiyerleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıç kalkan ve folklor gösterisi ile başlayan serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, OSMEK kurslarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediye olarak hayatın her anında vatandaşın yanında olduklarını belirten Dündar, “Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Halk Eğitim Merkezi ile yapmış olduğumuz organizasyonla meslek edinme kurslarından yılın ressamlarının, sanatçılarının çıktığını görüyoruz. Unuttuğumuz birçok sanat Soğanlı Kültür Merkezi’nde hayat buluyor ve böylece 17 farklı merkezde, 54 farklı branşta bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Kurs sonunda ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim ediyoruz. Osmangazi Belediyemiz bugüne kadar 25 bin kişiye eğitim verdi. Bu yıl 3 bin 495 kişi kurslarımızdan faydalandı. Başvuruların yüzde 40’ını 15-25 yaş arası, yüzde 38’ini 26-40 yaş arası, yüzde 20’sini ise 40 yaş üzeri oluşturdu. Kişisel gelişim, müzik, dil, hobi, desinatörlük, giyim gibi birçok çeşitli kurslarımızla herkes isteği doğrultusunda eğitim gördü. Bu hareketlilik Osmangazi’mize, Bursa’mıza yansıdı. Organizasyonu gerçekleştiren Kültür Müdürlüğümüz’e, OSMEK birimimize, Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Müdürlüğümüz’e teşekkür ediyor, kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da, “Eğitim, hepimizin en önemli konusu. belediyemiz ile yaptığımız halk eğitimlerimizde bizlere zemin hazırladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından OSMEK kursiyerlerine sertifikaları protokol tarafından verildi. Serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Dündar ve davetliler, sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi.