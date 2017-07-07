Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 11:21

OSMEK’le altın bilezik kazanıyorlar

Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara altın bilezik kazandırmaya devam ediyor.

OSMEK’le altın bilezik kazanıyorlar

07 Temmuz 2017 11:21


Ağırlıklı olarak Soğanlı Kültür Merkezi’nde yer alan kurslar, yaz döneminde 6 farklı branştavatandaşa eğitim hizmeti vermeye devam ediyor. Bilgisayar, işaret dili, diksiyon, iğne oyası, İngilizce, web tasarım ve pazarlama perakende satış görevlisi olmak üzere 6 ayrı branşta yaz kursları verilirken, vatandaşlardan talep görüyor.


Kurslarda özellikle çalışan vatandaşların akşam ilgi gösterdiği görülürken, Osmangazililer yaz döneminde de OSMEK’le eğitimlerine devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu her gün eğitimlerin devam ettiği kurslarda, 163 saatten oluşan bilgisayar kursu hafta içi her gün 13:00 ila 17:30 saatleri arasında eğitimlerini sürdürüyor. İşaret dili 120 saatten oluşurken, cuma günü hariç hafta içi 4 gün boyunca 17.00 ila 20.00 saatleri arasında devam ediyor. 180 saatten oluşan pazarlama perakende satış görevlisi kursu haftanın 4 günü 10.00 ila 15.00 saatleri arasında veriliyor. İngilizce A1, A2 ve B1 seviyelerinde verilirken, A1 ve A2 haftanın 3 günü akşam 17.30’dan sonra eğitimleri sürüyor. B1 ise hafta içi her gün 13.00 ila 19.00 arasında devam ediyor. Web tasarımı kursu, hafta içi her akşam 18.00 ila 21.00 saatleri arasında eğitimleri veriliyor. Diksiyon kursu ise hem Soğanlı, hem de Ördekli Kültür Merkezi’nde sürüyor. 64 saat eğitimden oluşan diksiyon kursu, salı ve perşembe günleri Soğanlı Kültür Merkezi’nde, çarşamba ve cuma günleri de Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!