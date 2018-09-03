OSMEK’te yeni dönem kayıtları başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından 9 yıldır düzenlenen OSMEK kursları, bu yıl da 54 farklı branşta vatandaşlara hizmet verecek. Kurslar Soğanlı, Akpınar, Ördekli, Emek ve Seyyid Usul kültür merkezleri ile Altınova, Bağlarbaşı, Panayır, Namık Kemal, Doburca, Bahar, Hüdavendigar, Sakarya, Demirkapı, Mehmet Akif ve Pınarbaşı hizmet binalarında gerçekleştirilecek. 30 Eylül tarihine kadar kayıtların alınacağı OSMEK kurslarına katılacak kursiyerlere, yıl sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Bunun yanı sıra kursiyerler, kurs süresince yaptıkları çalışmaları düzenlenecek faaliyetler ile sergileyecek.

Bu yıl düzenlenecek başlıca kurslar arasında bilişim teknolojileri, bilgisayarlı muhasebe, desinatörlük, el sanatları, iğne oyası, filografi, takı tasarımı, ebru sanatı, çini, minyatür, resim, su kabağı işlemeciliği, tiyatro, işareti dili, diksiyon, kuran-ı kerim eğitimi, ney, gitar, İngilizce ve Arapça gibi birçok branş yer alıyor. Kurslarda Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından uzman eğitmenlerin görevlendirildiğini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ‘‘Vatandaşlarımızın gerek hobi gerekse meslekî beceri edinmeleri için düzenlenen kurslarımıza gösterilen ilgi, yaptığımız işin doğruluğunu gösteriyor. Zamanı iyi değerlendirmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen hemşehrilerimizi OSMEK kurslarımıza davet ediyorum’’ dedi.

Ekim ayı itibari ile derslerin başlayacağı OSMEK kurslarına katılmak isteyenler kurs merkezlerine ya da internet üzerinden http://osmek.osmangazi.bel.tr adresine online başvuru yapabilirler.