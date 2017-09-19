OSMEK’te yeni dönem kursları başladı

OSMEK; Soğanlı Kültür Merkezi, Seyyid Usül Kültür Merkezi ve Namık Kemal hizmet binasında belli başlı kurslar ile yeni döneme ‘merhaba’ derken, eylül ayının sonuna kadar yeni kayıt işlemleri de devam edecek. Ekim ayı itibariyle de 7 ayrı kültür merkezi ve hizmet binalarında eğitimler tam anlamıyla başlayacak.

OSMEK’te kursiyerleriyle buluşan resim, İngilizce, autocad ve filografi branşlarındaki kurslar, Soğanlı Kültür Merkezi, Seyyid Usül Kültür Merkezi ve Namık Kemal Hizmet Binası’nda eğitimlerine başladı. Kurslardan toplam 368 modüle sahip olan resim kursu, hafta içi her gün öğlen ve akşam dersleri olmak üzere iki grup şeklinde yapılıyor. Birinci grup, 13.30 ila 17.00 saatleri arasında eğitim alırken, ikinci grup da 17.30 ila 21.00 saatlerinde eğitimlerini sürdürüyor.İngilizce A1 seviyesindeki kurs, toplam 128 saatten oluşurken, hafta içi pazartesi ve salı günleri sabah 09.00 ila 13.00 saatleri arasında eğitimlerini sürdürüyor. İngilizce A2 seviyesindeki eğitimler ise toplamda 160 saatten oluşuyor ve hafta içi çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah 09.00 ila 13.00 saatleri arasında eğitimler yapılıyor.

Toplam 192 modüle sahip olan Autocad kursu da Namık Kemal Hizmet binasında hafta içi her gün sabah ve akşam dersleri olarak iki ayrı gruba eğitimler veriliyor. Sabah grubu 09.00 ila 12.15 saatleri arasında eğitimleri sürdürürken, akşam grubu da 18.00 ila 21.00 saatlerinde eğitimleri alıyorlar. Filografi kursu ise toplam 84 saatten oluşurken, eğitimler Seyyid Usül Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri 09.00 ila 16.00 saatleri arasında sürdürülüyor.