Otağ sohbetlerinde Kudüs konuşuldu

Yıldırım Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Otağ Sohbetleri’nde tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu’nu ağırladı. Etkinliğe katılan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, İslam coğrafyasının zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Müslümanların kutsal günlerinde bu yılda İsrail zulmü Filistin’de Kudüs’te tekrarlanıyor. İslam âleminin kutsal mekanlarına, mübarek günlerine her türlü saygısızlık yapılıyor. Bu zulme karşı emperyalizmin kuklalarına dönüşen sözde Müslüman ülkeler seyrediyor, sadece Türkiye’nin sesi çıkıyor” dedi.

İslam ülkelerinin zulüm, baskı altında olduğunu, her zaman olduğu gibi emperyalizmin ve ona yön veren şeytani aklın hedefinin İslam coğrafyası olduğunu hatırlatan Başkan Edebali, “İslam medeniyetinde işgal ve zulüm yoktur. Müslümanlar asırlar boyunca fethettikleri coğrafyalara, hak adalet hoşgörü götürmüşler, farklı milletlerden ve inanışlardan insanların kutsal değerlerini yaşamalarına müsamaha göstermekle kalmamışlar, destek olmuşlardır. Emperyalizm ve onun temsilcisi batı medeniyetinin ise insan hakları özgürlük diye başlattığı Arap Baharı, Müslümanlar için kara kışa dönüşmüştür. Sadece Irak’ta 1 milyon insan öldürüldü. Bu gün Müslümanların Mescid-i Nebi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa gibi en önemli üç kutsal mekanı dahi işgal altındadır. Müslümanlar bu durumdayken, bizim rahat uyumamız sessiz kalmamız mümkün değil. Dün olduğu gibi bugünde yarında Müslümanlara ve mazlumlara karşı yürütülen planlı zulmün işgalin karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kudüs’te 1. Dünya Savaşı öncesinde yaşananların planlı bir şekilde tekrarlandığını aktaran tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu ise bu zulme tek karşı çıkan ülke olan Türkiye’nin yalnızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Emperyalizmin en büyük hedefinin oyunlarını bozmaya çalışan Türkiye olduğunu dile getiren Bahadıroğlu, “Kudüs’te yaşananlara, Müslümanlara uygulanan zulme karşı durmak bizim boynumuzun borcu. Niğbolu’da, Varna’da, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kıbrıs’ta, Afrin’de yüzyıllardır oynanan oyunları bozan kan aynı kan, iman aynı imandır. İşte bu gün tüm mazlumların gözü, umudu bu oyunları bozan Selçuklunun Osmanlının torunlarındadır” diye konuştu.