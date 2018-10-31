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Otel çalışanları kansere karşı bilinçlendirildi

Medicana Bursa Hastanesi tarafından otel çalışanları meme kanseri hakkında bilgilendirildi.


Meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, Bursa'daki özel bir otel çalışanlarına meme kanseri hakkında bilgi verdi. Taşpınar, "Meme taraması meme kanserine bağlı ölüm oranını yüzde 25-30 oranında azalttığı saptanmıştır. Ölüm oranının azalmasında bu kanser hakkındaki farkındalığın artması ve dolayısıyla erken teşhis etkili olmaktadır. Erken teşhisin maksadı, erken fark edildiği zaman tamamen yok edilme şansı yüksek olan kanser türleri üzerine yoğunlaşmaktır. Toplumda en sık görülen meme kanseri ve rahim ağzı kanseri geliyor. Erkeklerde ise prostat kanseridir. Hem erkek hem kadınlarda ise kalın barsak kanseri ve deri kanserleridir" dedi.

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