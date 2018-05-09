Otel misafirlerinin sağlığı Medicana’ya emanet

Bursa’daki Crown Plaza çalışanları ve tüm misafirleri, imzalanan iş birliği protokolü ile Medicana Bursa Hastanesi’nin sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanacak. Karşılıklı işbirliği içinde olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Medicana kalitesini ve hizmet anlayışını Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa’ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse hekim kadromuzla iddialıyız. Tamamen hasta ve hekim odaklı olarak tasarladığımız hastanemizde dünya standartlarında hizmet sunabilmek için gerekli alt yapıyı hazırladık. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Medicana Sağlık Grubu’nun 13. ve en büyük hastanesi olarak Güney Marmara’nın referans hastanesi olmayı hedefliyoruz. Tecrübeli hekim kadrosu, multidisipliner tedavi yaklaşımı ve üst düzey verdiğimiz hasta hizmetleri ile bunu çok yakın zamanda başaracağımıza inancındayım" dedi.

Böyle bir kuruluşla iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Crown Plaza Genel Müdürü Mehmet Kalyoncu ise, "Bizim üyelerimize sağlamış oldukları avantajlı sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi bir hizmet alacağımızı düşünüyoruz’’ diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol imzaları atıldı.