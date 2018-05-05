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05 Mayıs 2018 15:06

Otelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı defnedildi

Antalya’nın Kemer ilçesinde tatil yaparken kaldığı otelde ölü bulunan Bursa’nın İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve İnegölspor eski Başkanı Yusuf Şen toprağa verildi.

Otelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı defnedildi

05 Mayıs 2018 15:06


Yusuf Şen (55), Kemer Merkez Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki beş yıldızlı bir otele tatile geldi. Otel personeli oda temizliği için girdiği odada Şen’in yatakta hareketsiz yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şen’in cenazesi savcının incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi’ne, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şen’in tansiyon hastası olduğu belirtildi.


Evli ve 3 çocuk babası olan Yusuf Şen, İnegöl ilçesinde Urgancılar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Kabristanı’na defnedildi. Cenazeye Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile kalabalık bir cemaat katıldı.




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