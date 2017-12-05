Oto tamirhanesinde silah üretmişler

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü, Sırameşeler ve Altınova Mahalleri’ndeki oto tamirhanesinde silah üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda A.A. (33), O.P. (24), İ.E. (44) ve V.E. (34) gözaltına alındı. İş yerlerinde ve üst aramalarında yapılan aramada 7 adet silah ve parçaları ile kurusıkı tabancaları açma suretiyle fişek atar hale getirmek icin kullanılan malzemeler bulundu. 4 şüpheli 6136 sayılı kanuna muhalefet kapsamında ’silah üretmek ve satışa sunmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.