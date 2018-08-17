Otobanda can pazarı

Can pazarı yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 14:00 sıralarında Gebze Orhangazi İzmir otoyolunun Orhangazi kesiminde meydana geldi. Çanakkale’ye gitmek üzere İstanbul’dan hareket eden Mesut Canbaz (44) idaresindeki 77 DD 477 plakalı otobüs Örnekköy mevkiine geldiğinde, bir çocuk yolcu rahatsızlandı. Ailenin talebi üzerine şoför otobüsü otoyolun emniyet şeridinde çekti. Rahatsızlanan çocuk ve annesi otobüsten indikten kısa bir süre sonra aynı istikamette seyreden Şerafettin Akça (30) idaresindeki 45 RN 357 plakalı kamyon otobüse arkadan çarptı. Otobüsün arka sol tarafını parçalayan kamyon yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

Bir çoğunun uyuduğu öğrenilen yolcular kazanın sarsıntısı ile uyandı. Büyük korkunun yaşandığı kazada yolculardan Gülay Ceylan (25), Eda Ceylan, Kamuran Akın ve Selma Şişman yaralandı. Kaza yerine bölgeden çok sayıda ambulansın yanı sıra kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik hastanelerine kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafik akışı bir müddet kontrollü olarak sağlandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.