Otobanda feci kaza, TIR’a çarpıp 4 takla attı

İstanbul’dan Bursa’ya gelen Berk Demirpolat idaresindeki 35 AN 9099 plakalı otomobil Osmangazi Köprüsünü geçtikten sonra 4.viyadükte önündeki TIR’a çarparak taklalar atmaya başladı. 4 takla atan otomobilin 28 yaşındaki sürücüsü Bursalı gazeteci Berk Demirpolat kazada ağır yaralandı.
Demirpolat ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pert olan otomobil de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç gazetecinin sağlık durumunun iyiye gettiği öğrenildi.
Kaza sebebiyle kapanan otoban da otomobilin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.