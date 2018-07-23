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23 Temmuz 2018 10:22

Otobüs, alev topuna döndu

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda seyir halindeki otobüs alev topuna döndü.

Otobüs, alev topuna döndu

23 Temmuz 2018 10:22


Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda Yusuf Çolak (50) idaresindeki plakası belirlenemeyen yolcu otobüsü, Balıkesir’den İstanbul’a giderken Karsak gişeleri yakınlarında motor kısmı alev aldı. Yanında sadece bir kişi bulunan şoför, yangını fark ederek, aracı emniyet şeridine çekti. Şoför ve yanındaki şahıs otobüsten hemen inerek yangına müdahale etmeye çalışsa da, alevler otobüsü sardı.


Olay yerinden geçmekte olan araçlardan çekilen bir görüntü ise tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Alev topuna dönen otobüsün boş olması ise herkese derin bir nefes aldırdı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri otobüs yangınına müdahale ederek kontrol altına alırken, otobüs küle döndü.


Otobüs yangını sebebiyle Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunun İstanbul istikametinde 6 kilometrelik trafik oluştu.




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