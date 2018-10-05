Otobüs şoförü ateşlenen çocuğu acile böyle yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüs şoförü, otobüse binen bir ailenin rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuğunu, güzergahını değiştirerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aynı halk otobüsü şoförü arabasında 7 bin TL değerinde bırakılan parayı sahibine teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur mahallesi İnegöl arasında yolcu taşıyan Mesut Arslan yönetimindeki 16 M 06068 plakalı özel halk otobüsüne, Huzur mahallesinde bulunan duraktan bir çift çocukları birlikte bindi. Yüksek derecede ateşi olan 5 yaşındaki çocuğunun ailesi otobüs içerisinde telaşlı bir şekilde araç sürücüsüne biraz daha hızlı gitmesini istemesi üzerine durumdan haberdar olan Arslan, güzergahını değiştirerek İnegöl devlet hastanesi acil servisine yolcularla birlikte getirdi. Sürücü daha sonra normal hattına devam etti.

‘Gereken neyse onu yaptım'

Konu ile ilgili açıklama yapan otobüs sürücüsü Mesut Arslan, "Durakta bir aile otobüse bindi. İnegöl'e doğru gelirken aile telaşlı bir şekilde bana biraz daha hızlı gitmemi istedi. Bende sebebini öğrendikten sonra hemen aracın dörtlülerini yakıp hastaneye getirdim. Araç içerisinde yolcularda vardı onlarda anlayışla karşılayarak bana teşekkür etti" dedi.

‘Cüzdanda para buldu sahibine verdi'

Şoför Mesut Arslan geçtiğimiz günlerde arabasının içerisinde unutulan, içerisinde 7 bin TL nakit para kredi kartları olan cüzdanı sahibine ulaştırarak teslim etmişti.