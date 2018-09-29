Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otobüs şoförü durakta aldığı yolcunun fenalaşması üzerine aracını Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne çekti. Yaşanan bu olay otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cerrah-İnegöl arasında çalışan Ethem Bozkurt, ilçe merkezine doğru yola çıktığı sırada durakta yakınları tarafından hastaneye götürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın otobüsü bindi. Yolcuları alan sürücü yoluna devam ettiği sırada hasta olduğunu için hastaneye götürülen kadın fenalaştı. Otobüs içerisinde kısa süreli telaş yaşandı. Bu sırada hasta olan yolcunun yakınlarından birinin 'biz bu halde hastayı nasıl götürürüz' demesi üzerine Bozkurt hiç tereddüt etmeden otobüsün güzergahını değiştirdi. Bozkurt, otobüsü hemen İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne çekti. Hasta olan bayan yolcu tekerlekli sandalyeyle acile götürülerek tedavi altına alınırken, sürücü daha sonra geri dönüp diğer yolcuları bıraktı. Yaşanan o anlar kameraya ise saniye saniye yansıdı.

"İnsanlık görevimizi yaptık"

Otobüs sürücüsü Ethem Bozkurt, "Ben durakta çıkarken, kadının koluna iki kişi girmiş karşıdan geliyordu. Durakta durup kapıyı açtım, yolcuları aldım. Yolumuza devam ederken Cerrah lambalarına geldiğimiz sırada bayan araç içerisinde fenalaştı. Yolcumuz bayılmıştı, durumu iyi değildi. Yakınlarından biri biz bunu nasıl götüreceğiz şimdi hastane demesini duydum. Bende hiç onlara sormadan hemen gaza basıp bayanı acile getirdim. Ben isterim tüm şoför kardeşlerimiz bizler gibi olsun. Arkadaşlarımız doğru dürüst işlerini yapsın bunu ben insanlık namına yaptım herşey para değil" diye konuştu.