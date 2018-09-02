Otobüs şoförünün darp ettiği yaşlı adam hastanelik oldu

Olay, Timurtaşpaşa otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen 72 yaşındaki N.B, ücretsiz seyahat kartını okuma cihazına tuttu ancak cihaz kartı okumadı. Yaşlı adam tekrar denemesine rağmen cihaz kartı tanımadı. Bunun üzerine şoför R.A. (55) yaşlı adamdan otobüsten inmesini isteyince çıkan tartışma büyüdü. Otobüsteki yolculardan birinin de münakaşaya katılmasıyla şoför ve yolcu, yaşlı adamı darp ederek otobüsten attı. Başından ve kolundan yaralanan N.B, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şoför ve beraberindeki adama saldırmak istedi. O sırada bölgeye gelen Güven Timleri’nin müdahalesiyle kavga büyümeden yatıştırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güven Timleri kısa sürede şoför ile kavgaya karışan yolcuyu yakalayıp gözaltına aldı. Yaralı adam ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, otobüs şoförü ve beraberindeki şahıs emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde şoför R.A., ’’Kartı çalışmayınca inmesini söyledim, sonra tartışmaya başladık ama otobüsten ben itmedim, otobüste bulunan diğer yolcu itti’’ dedi.

Yaşlı adamın hastanedeki durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.