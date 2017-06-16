Otobüsle tramvay çarpıştı, trafik kilitlendi

Alınan bilgiye göre, kaza 15.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çakırhamam Otobüs Durakları önünde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla kültür gezisi için Bursa’ya gelenleri taşıyan yolcu otobüsü Tophane istikametine dönerken, Kent Meydanı Heykel arasında sefer yapan tramvaya çarptı. Kaza sonrası otobüste ve tramvayda bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Kaza sebebiyle Altıparmak ve Fevziçakmak yönüne trafik de kilitlendi.

Polis ekiplerinin tutanak tutmasıyla araçlar olay yerinden kaldırıldı.