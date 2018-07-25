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25 Temmuz 2018 19:02

Otobüste taciz iddiasına gözaltı

Bursa’da bir kişi, belediye otobüsünde bir kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Otobüste taciz iddiasına gözaltı

25 Temmuz 2018 19:02


Olay, Yıldırım’a bağlı Siteler Mahallesi’nde S1 numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (33) isimli kadın otobüse bindikten sonra yanına oturan erkeğin elle tacizine uğradı. Bunun üzerine kadın durumu şoföre bildirdi. Şoförün haber vermesiyle İnönü Caddesi’nde duran otobüsün içerisindeki S.D. (41) isimli erkek, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri ve Yunus polisleri tarafından gözaltına alındı. S.D.’den şikayetçi olan E.Y., polis merkezine götürüldü. Polisin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.




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