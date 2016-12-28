Otobüsteki sürpriz yolcu şaşırttı

Bursa’da soğuktan üşüyünce onlarca yolcunun bulunduğu halk otobüsüne binen bir sokak köpeği 10 durak sonra otobüsten indi. Köpekle yolculuk yapan vatandaşlar ise köpeğe müdahale etmeyip yolculuğun tadını çıkardı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Mihraplı durağında bir köpek yolcularla birlikte Terminal otobüsüne bindi. Şoförün ve yolcuların müdahale etmediği köpek yolculuk yaptı. Otobüsün koridorunda gezinen sevimli köpek vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Soğuktan üşüdüğü için otobüse bindiği düşünülen köpek 10 durak sonraki BUTTİM durağında inerek kayıplara karıştı. Yaşanan bu ilginç olay sabah erken saatte işe giden vatandaşların gülümsemesine neden oldu.