Otomobil 5 metreden apartman boşluğuna düştü: 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Manastır mevkii eski Devlet Hastanesi arkasında meydana geldi. Büşra T.'nin kullandığı 16 LMF 23 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir apartmanın yanında bulunan istinat duvarı üzerindeki toprak yoldan aşağıya düştü. 5 metre yüksekten binanın bahçesine ters düşen otomobilde yaralanan sürücü Büşra T., çevredekiler tarafından çıkarılıp 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatılırken, otomobil hurdaya döndü.

Öte yandan, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde boşluğa düşen aracı fark eden vatandaşlar, sürücü Büşra T'yi araçtan çıkarmaya çalışıyor.