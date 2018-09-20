Otomobil 50 metrelik ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik ormanlık alana uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi Bursa çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinde olan 10 U 2170 plakalı otomobil sürücüsü Recep Afacan, Görükle Kavşağı'nı geçtikten sonra otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bariyerlere çarptı, ardından yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik ormanlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan sürücü Recep Afacan ve aynı araçta bulunan Zekiye Afacan'ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin tavanını keserek çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.