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14 Eylül 2017 06:06

Otomobil ambulansla çarpıştı:1’i ağır 4 yaralı

Bursa’da ambulansa çarpan bir araçta bulunan aile fertleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, sürücünün ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Otomobil ambulansla çarpıştı:1’i ağır 4 yaralı

14 Eylül 2017 06:06


Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde merkeze gitmek üzere sol şeritte seyir halinde olan 16 BV 585 plaka sayılı Bursa İl Sağlık müdürlüğüne ait ambulans Botanik Kavşağı yol ayrımına geldiği esnada önünde orta şeritten seyir halinde olan 47 yaşındaki Nami Soylu idaresinde ki 16 NBK 67 plakalı araç önüne kırdı. Bir anda önüne çıkan araca çarpmamak için ambulans sürücüsü İsmail Yelbey(50) frene basmasına rağmen duramadı ve araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza sonrası Nami Soylu idaresinde ki araçta bulunan Aysel Soylu(40), çocukları Zeynep(18) ve Samet(13), çarptıkları ambulansta bulunan ekip tarafından ilk tedavilerinin yapılmasının ardından olay yerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Nami Soylu ise Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nami Soylu yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı. Kazada şans eseri ambulansta bulunan sürücü İsmail Yelbey ve sağlık görevlileri, Şaban Erdoğan Cari ile Tuba Kemahlı Verdi, yara almadan kurtulmayı başardı. Olay yerine sevk edilen trafik polisleri kaza ile ilgili olarak soruşta başlattı.




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