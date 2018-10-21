Otomobil apartman boşluğuna düştü: 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin 5 metreden apartman boşluğuna düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Manastır mevki eski devlet hastanesi arkasında meydana geldi. Büşra T.'nin kullandığı 16 LMF 23 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir apartmanın yanında bulunan istinat duvarı üzerindeki toprak yoldan aşağıya düştü. 5 metre yüksekten binanın bahçesine ters düşen otomobilde yaralanan sürücü Büşra T. çevredekiler tarafından çıkarılıp 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatılırken, otomobil hurdaya döndü. Bölgede yaşayan vatandaşlar korkulukların tamamlanmasını isteyerek, korkuluk olsaydı kazanın olmayacağını ifade etti.