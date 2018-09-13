Otomobil bir yana motoru bir yana

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil taklalar attıktan sonra durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazada, otomobil bir tarafa aracın motoru bir tarafa ayrıldı.

Alınan bilgilere göre, kaza Bursa Ankara karayolu çitli kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halinde olan 06 FAP 66 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Yıldız direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolde çıkan otomobil yolun sağındaki bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada araç içerisinde bulunan sürücü İbrahim Yıldız, Şerafettin Demir ve Necip Yıldız yaralandı. Üç yaralı olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza sonucu araç hurdaya dönerken otomobilin motorun araban ayrıldı. Ters dönen aracın çekici yardımıyla düzeltilmesinin ardından araçta bulunanların emniyet kemeri takmadığı görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.