Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüne otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Sinan B. yönetimindeki 16 KNN 56 plakalı otomobil elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Resul Ekici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam otomobil ön camına çarparak yere düştü. Yaralının yardımına kazayı gören vatandaşlar ile sürücü yetişti. Haber verilmesi üzerine yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.