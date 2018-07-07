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07 Temmuz 2018 03:56

Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü 100 metre savruldu... Aşırı hız iki gencin hayatına mal oldu

Bursa’da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı motorda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü 100 metre savruldu... Aşırı hız iki gencin hayatına mal oldu

07 Temmuz 2018 03:56

Olay yeri savaş alanına dönerken çarpışmanın etkisiyle motorda bulunan 2 şahıs 100 metre savrularak olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Çamlık caddesinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde alkollü ve aşırı hızlı olan T.G. (32) isimli şahsın kontrolündeki 16 AAB 313 plakalı otomobil ile Harun Gülle (17) kontrolündeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan sürücü Harun Gülle ve Emre Taşpınar (17) isimli şahıslar 100 metre sürüklenerek olay yerinde feci halde can verdi. Olay yeri savaş alanına dönerken kazayı gören ve kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken hafif yaralı olan otomobil sürücüsü ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkollü sürücü kendisinin hareket halinde olmadığını yolun kenarında durup kül tabağını boşalttığını o sırada motosikletli sürücünün kendisine vurduğunu öne sürdü. Olay yerinde bulunan çevredeki vatandaşlar ise hayatını kaybeden şahısların Adli Tıpa kaldırılması üzerine dağıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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