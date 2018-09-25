Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç ölümden döndü. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhaniye kavşağından gelip pazartesi pazarına doğru seyir halinde olan Mert A. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkmaya çalışan İbrahim Ç.'nin kullandığı 16 F 2803 plakalı otomobilin ön tarafına çarparak metrelerce sürüklendi. Yaralanan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kanlar içerisinde kalan Mert A'ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.