Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurcan Ç. yönetimindeki 16 KNN 28 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen İbrahim B. (18) idaresindeki 16 KOE 91 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yaralanırken arkasında yolcu konumunda olan şahıs ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki esnaf koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.