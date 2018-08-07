Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 16:03

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, abi kardeş yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada abi kardeş ölümden döndü.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, abi kardeş yaralandı

07 Ağustos 2018 16:03


Kaza Mesudiye Mahallesi Sedef Sokağı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Mehmet Seymen yönetimindeki 16 Y 6603 plakalı özel otomobil ile İlker Doğan idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kardeşi İlknur Doğan yaralandı. Yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı abi kardeşi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç