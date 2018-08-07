Otomobil ile motosiklet çarpıştı, abi kardeş yaralandı

Kaza Mesudiye Mahallesi Sedef Sokağı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Mehmet Seymen yönetimindeki 16 Y 6603 plakalı özel otomobil ile İlker Doğan idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kardeşi İlknur Doğan yaralandı. Yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı abi kardeşi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.