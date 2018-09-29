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Otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucunda bir kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucunda bir kişi ağır yaralandı.


Kaza, Mudanya-Bursa yolu Aydınpınar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Mudanya istikametine seyir etmekte olan 35 HB 4130 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu hurda haline dönen araç sürücüsü Hüseyin Cavit E., ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

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