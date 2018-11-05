Otomobil kırmızı ışıkta motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta duran motosiklete çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Polis yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan Yeniceköy Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 16 ABA 294 plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen Doğan Balcı, Mevlud Kılbaş ve Ferit Ulucan'ın üzerinde bulunduğu motosiklete süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi metrelerce araçla birlikte sürüklendi. Daha sonra sürücünün durmasıyla gençler yere düştü. 3 gençten ikisi ağır yaralanırken 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan Doğan Balcı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ferit Ulucan'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yaralı Mevlud Kılbaş'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri şimdi kaza yapıp aracı bırakıp kaçan sürücünün bulunmasını için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kazayı duyan yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Balcı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.